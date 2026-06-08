The Bell: Роскомнадзор обсуждает "ГосVPN" для разработчиков в России

Роскомнадзор планирует создать единый государственный VPN-сервис для российских IT-компаний. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на участников закрытого совещания ведомства с представителями отрасли.

По данным издания, разработчики пожаловались на проблемы с доступом к зарубежным репозиториям и другим международным ресурсам из-за массовых блокировок VPN-сервисов. В ответ представитель Роскомнадзора предложил создать "единый ГосVPN со сложной структурой" и рекомендовал пользоваться только им. Также обсуждалась идея создания российского репозитория свободного программного обеспечения.

Собеседники The Bell сообщили, что участники встречи отнеслись к инициативе скептически. По их мнению, использование единого государственного VPN упростит властям контроль над доступом к международным инструментам разработки.

В свою очередь Госдума смягчила ряд положений законопроекта о борьбе с мошенничеством. Как пишет "Коммерсант", ко второму чтению из документа исключили норму об обязательном подтверждении банковских операций через национальный мессенджер Max, а также требования о регистрации на значимых интернет-ресурсах только через российскую электронную почту и об открытии банковских счетов исключительно с привязкой к ИНН.

При этом в законопроекте сохранился запрет для хостинг-провайдеров предоставлять инфраструктуру для размещения VPN-сервисов. По данным источников "Коммерсанта", документ могут принять сразу во втором и третьем чтениях 9 июня.