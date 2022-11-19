The Bell: создатель телеграм-канала "Рыбарь" работал в Минобороны РФ

Создателем военного телеграм-канала "Рыбарь" с аудиторией более миллиона человек является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Это выяснило издание The Bell.

После публикации первой части расследования, в которой журналисты выяснили имя одного из авторов телеграм-канала, с редакцией связался один из читателей. Он оказался знаком с создателем "Рыбаря" и поделился его номером телефона. По этому номеру The Bell удалось установить личность создателя канала.

Как выяснили журналисты, 31-летний Михаил Звинчук родился во Владивостоке. Судя по записям в соцсетях, он отслужил в армии, потом учился в Москве в Военном университете Минобороны на переводчика арабского языка. После окончания вуза Звинчук работал в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России как минимум до августа 2017 года.

The Bell утверждает, что биография Звинчука совпадает с фактами, которые сообщал о своем создателе сам "Рыбарь" и раскрывал в чате канала пользователь под ником "RD", называвший себя его владельцем.

Журналисты связались со Звинчуком в телеграме, однако он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что является создателем или автором "Рыбаря".

Как отмечается в расследовании, "Рыбарь" "стоит особняком" среди множества других телеграм-каналов, освещающих войну в Украине. На него не стесняются ссылаться западные СМИ и военные эксперты. При этом "Рыбарь" с первых дней войны ведет сбор координат позиций ВСУ и украинских стратегических объектов, а затем публикует их "для облегчения работы союзных сил".