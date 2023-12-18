The Blood Gold: Золото, добытое в Африке, приносит Кремлю миллиарды

Золото, добытое в африканских странах и отмытое на международных рынках, принесло миллиарды долларов российскому государству для ведения войны. К такому выводу пришла группа исследователей из аналитического центра The Blood Gold под руководством Джессики Берлин — эксперта в области афро-европейских отношений.

Исследователи подробно описывают метод финансирования "ЧВК Вагнер" в зависимости от африканской страны, где действуют наемники, сообщает "Международное французское радио" (RFI).

В Мали около 1000 российских наемников, находящихся в стране для борьбы с джихадистскими группировками и защиты находящейся у власти военной хунты, получают от местных военных 10,8 миллиона долларов в месяц наличными. Эти данные приводятся в публикации RFI со ссылкой на резведслужбы США. Доходы хунты зависят от небольшого числа международных горнодобывающих компаний. Среди них — канадская компания Barrick Gold, главный налогоплательщик страны, только за первое полугодие 2023 года выплатила властям Бамако 206 миллионов долларов США.

В Центральноафриканской республике (ЦАР) группа "Вагнер" получила эксклюзивные права на разработку крупнейшего в стране рудника Ндассима. Годовой объём добычи золота на этом руднике оценивается в 290 миллионов долларов.

В Судане группа "Вагнер" контролирует крупный золотоперерабатывающий завод, покупая и экспортируя необработанное золото.

Несмотря на многочисленные свидетельства масштабной торговли, которую в течение более десяти лет вели связанные с Кремлем структуры, статистика внешней торговли Судана показывает, что официальный экспорт золота в Россию равен нулю. Однако данные Суданского центрального банка, полученные CNN, свидетельствуют, что в стране пропало не менее 32,7 тонны золота в 2021 году. Основным источником этого дефицита называется контрабанда золота, осуществляемая "ЧВК Вагнер".

Этот прибыльный бизнес российских наемников в Африке не только "подпитывает военную машину России", но приводит к дестабилизации региона и подрывает западное влияние в этих странах, "прямо и косвенно способствуя увеличению числа беженцев, которые просят убежища в Европе", — утверждают исследователи аналитического центра The Blood Gold, сообщает RFI.