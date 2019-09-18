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Когда говорят стены. Граффити из прошлого

От надписей на Рейхстаге до рисунков афганских талибов: 22 примера граффити с рассказами о триумфе и боли
Здание Рейхстага с надписями, которые сделали красноармейцы, вошедшие в Берлин в 1945 году.
1 Здание Рейхстага с надписями, которые сделали красноармейцы, вошедшие в Берлин в 1945 году.
Большинство надписей, сделанных&nbsp;углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, &ndash; это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: &quot;Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А нужно будет, мы придем еще&quot;.
2 Большинство надписей, сделанных углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, – это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: "Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А нужно будет, мы придем еще".
Большая часть надписей была сохранена. Удалили только самые непристойные и содержавшие угрозы.
3 Большая часть надписей была сохранена. Удалили только самые непристойные и содержавшие угрозы.
А таких надписей уже нет. Их оставляли в Берлине сторонники нацистов, призывавшие&nbsp; противостоять Красной армии: &quot;Победа или Сибирь&quot;.
4 А таких надписей уже нет. Их оставляли в Берлине сторонники нацистов, призывавшие  противостоять Красной армии: "Победа или Сибирь".

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