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Фотогалереи
Когда говорят стены. Граффити из прошлого
43 минут(ы) назад
Эймос Чаппл
От надписей на Рейхстаге до рисунков афганских талибов: 22 примера граффити с рассказами о триумфе и боли
1
Здание Рейхстага с надписями, которые сделали красноармейцы, вошедшие в Берлин в 1945 году.
2
Большинство надписей, сделанных углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, – это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: "Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А нужно будет, мы придем еще".
3
Большая часть надписей была сохранена. Удалили только самые непристойные и содержавшие угрозы.
4
А таких надписей уже нет. Их оставляли в Берлине сторонники нацистов, призывавшие противостоять Красной армии: "Победа или Сибирь".
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Когда говорят стены. Граффити из прошлого
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