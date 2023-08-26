The Guardian: ВСУ сменили тактику после совещания с военными НАТО

Вооруженные силы Украины сменили тактику, сконцентрировавшись на ударах в Запорожской области, после совещания с американскими и британскими военными, которое состоялось в середине августа на польско-украинской границе. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

"Я думаю, вы видите, как они сконцентрировались на Запорожском фронте", – заявил источник газете, комментируя результаты встречи.

В совещании приняли участие главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, а также начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

Встреча состоялась в секретном месте на польско-украинской границе, она длилась пять часов. Военные обсуждали украинское контрнаступление, планы боевых действий на предстоящую зиму и планы на 2024 год.

Как отмечает газета, ранее Радакин отправился в Киев, где он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы лучше понимать стратегию Украины и того, как Запад мог бы помочь.