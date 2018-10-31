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Общество
Следы ГУЛАГа. Чехи ищут сталинские лагеря
1 часа(-ов) назад
Поисковики разыскивают на просторах бывшего СССР следы ГУЛАГа
1
Инструменты, оставшиеся от узников ГУЛАГа в заброшенной урановой шахте в районе Кодара в северной части Забайкалья.
2
Тачка в трудовом лагере стоит там же, где ее оставил заключенный 67 лет назад.
3
Эти редкие снимки были сделаны группой чешских путешественников, которые хотят запечатлеть то, что осталось от сталинской сети лагерей в СССР.
4
В 2009 году после нескольких поездок с рюкзаками по России Степан Черноушек вместе с группой своих друзей-чехов совершил то, что он сам называет "паломничеством" в сибирскую Арктику, и нашел остатки тогда малоизвестного, забытого сталинского проекта строительства Трансполярной железнодорожной магистрали –
"Дороги смерти"
, как называли ее.
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Следы ГУЛАГа. Чехи ищут сталинские лагеря
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