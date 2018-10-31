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Следы ГУЛАГа. Чехи ищут сталинские лагеря

Поисковики разыскивают на просторах бывшего СССР следы ГУЛАГа
Инструменты, оставшиеся от узников ГУЛАГа в заброшенной урановой шахте в районе Кодара в северной части Забайкалья.&nbsp;&nbsp;
1 Инструменты, оставшиеся от узников ГУЛАГа в заброшенной урановой шахте в районе Кодара в северной части Забайкалья.  
Тачка в трудовом лагере стоит там же, где ее оставил заключенный 67 лет назад.&nbsp;&nbsp;
2 Тачка в трудовом лагере стоит там же, где ее оставил заключенный 67 лет назад.  
Эти редкие снимки были сделаны группой чешских путешественников, которые хотят запечатлеть то, что осталось от сталинской сети лагерей в СССР.&nbsp;
3 Эти редкие снимки были сделаны группой чешских путешественников, которые хотят запечатлеть то, что осталось от сталинской сети лагерей в СССР. 
В 2009 году после нескольких поездок с рюкзаками по России Степан Черноушек вместе с группой своих друзей-чехов совершил то, что он сам называет &quot;паломничеством&quot; в сибирскую Арктику, и нашел остатки тогда малоизвестного, забытого сталинского проекта строительства Трансполярной железнодорожной магистрали &ndash; &quot;Дороги смерти&quot;, как называли ее.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
4 В 2009 году после нескольких поездок с рюкзаками по России Степан Черноушек вместе с группой своих друзей-чехов совершил то, что он сам называет "паломничеством" в сибирскую Арктику, и нашел остатки тогда малоизвестного, забытого сталинского проекта строительства Трансполярной железнодорожной магистрали – "Дороги смерти", как называли ее.   

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