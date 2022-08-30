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The Insider: бывший генерал СБУ может получить убежище в РФ

Андрей Наумов

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, покинувший Украину за несколько часов до российского вторжения в феврале и задержанный впоследствии в Сербии, может получить убежище в России в обмен на показания на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Insider со ссылкой на украинское издание "Обозреватель" и свои источники.

По информации The Insider, Наумов, покинувший Украину с крупной суммой денег и драгоценностями, после начала войны несколько месяцев жил в Германии. В начале июня он был задержан на границе Сербии с Северной Македонией. Вместе с ним в машине находился украино-германский предприниматель Александр Акст, имя которого фигурировало в журналистских расследованиях о контрабанде в Украине. В отношении самого Наумова также публиковались расследования о приобретении дорогого имущества. Бывший генерал был помещён в СИЗО в Сербии, против него возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде и отмывании денег.

В Украине против Наумова ведётся досудебное расследование по подозрению в госизмене. Оно связано с его возможной ролью в захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции в первые часы после начала войны. Ранее он был лишён генеральского звания.

Шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар со ссылкой на собственные источники утверждает, что Россия готова предоставить Наумову убежище в обмен на дачу показаний против президента Украины Владимира Зеленского, в частности по обвинениям в "геноциде мирного населения Донбасса". По утверждениям источника The Insider, вопрос о возможной экстрадиции Наумова в Россию обсуждался на встрече главы МВД Сербии Александра Вулина с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа. Официально об этом не сообщалось.

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