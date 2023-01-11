The Insider: дети чиновников, поддерживающих войну, отдыхают в странах НАТО

Дети российских чиновников, выступающих с жёсткой антизападной риторикой и публично поддерживающих войну, регулярно отдыхают за границей, в том числе - в странах НАТО, выяснило издание The Insider, изучив аккаунты родных и близких чиновников в социальных сетях.

Так, дочь директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, по утверждению которого "блок НАТО ведёт гибридную войну против России", за последнее время побывала в Турции, Италии, Греции, а также на Бали, где остановилась в отеле стоимостью $500 за номер, Сейшелах и в Объединённых Арабских Эмиратах. The Insider отмечает, что Вероника Нарышкина, как и другие члены семьи главы СВР, до сих пор не находится в санкционных списках.

Сын члена Совета Федерации Владимира Джабарова, генерал-майора ФСБ в отставке и бывшего начальника службы экономической безопасности спецслужбы, который обвинял российскую оппозицию в сотрудничестве со спецслужбами США, летом 2021-го года путешествовал по Калифорнии, побывав в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а после начала войны в Украине Александр Джабаров посетил Швецию, Норвегию и Турцию.

В свою очередь невестка спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко после начала войны отдохнула на вилле в Италии, а невестка вице-спикера Госдумы Александра Жукова - на греческом острове Миконос.

Отдельная глава в материале The Insider посвящена дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении, которая провела новогодние каникулы, в разгар самых ожесточённых боёв на территории Донецкой области Украины, в Дубае. Редакция The Insider вычислила отель, в котором она остановилась вместе со своими мужем, и выяснила, что отдых должен был обойтись паре как минимум в 500 тысяч рублей.