The Insider: евродепутат Жданок отправляла отчёты сотрудникам ФСБ

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно являющимися сотрудниками ФСБ, и в частности направляла им отчёты о своей деятельности. Это утверждается в расследовании группы Bellingcat и издания The Insider при участии эстонских, латвийских и шведских журналистов. Авторы расследования прямо утверждают, что Жданок, занимающая пророссийскую позицию, сотрудничает с ФСБ.

Расследование опирается на взломанную электронную переписку Жданок. Её "куратором" авторы называют некоего Дмитрия Гладея, который, по их утверждениям, был сотрудником петербургского УФСБ. Его принадлежность к российской спецслужбе журналисты констатируют, ссылаясь на многочисленные базы данных, в том числе о доступе к гостайне.

Авторы проследили переписку Жданок с Гладеем с 2005 года, когда она направляла ему документы о планируемых мероприятиях в Эстонии. Судя по переписке, Жданок довольно регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве. Содержание переписки, как правило, составляли рассказы Жданок о её деятельности в Европе, связанной, как правило, с критикой властей стран Балтии за её политику по отношению к России и русскоязычным жителям этих стран. В письмах были и просьба выделить средства - например около 6 тысяч долларов на закупку георгиевских ленточек и другой атрибутики ко Дню победы в 2010 году.

В разговоре с The Insider Жданок назвала Гладея своим хорошим знакомым, но отрицала, что знала, что он сотрудник ФСБ.

Как утверждается в расследовании, после 2013 года вместо Гладея Жданок посылала похожие по содержанию отчёты некоему Сергею Красину. Утверждается, что под этим именем скрывался офицер ФСБ Сергей Бельтюков. Также утверждается, что депутат Европарламента просила выдать шенгенскую визу ещё одному предполагаемому сотруднику ФСБ Артёму Курееву.

Жданок в комментарии для латвийского издания Re:Baltica не стала отрицать подлинность электронных писем, на которых основано расследование The Insider и Bellingcat, но отказалась комментировать их содержание, отметив, что доступ к этим письмам был получен неправомерно. В Службе госбезопасности Латвии заявили, что могут проанализировать на предмет возможного нарушения закона письма Жданок, отправленные после 2016 года.

Мандат депутата Европарламента Жданок истекает в нынешнем году. Ранее её исключили из европейской фракции "Зелёных" после отказа осудить вторжение России в Украину.