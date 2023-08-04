The Insider: Кремль финансировал АдГ через политолога Сергиенко

Издание The Insider опубликовало расследование о прокремлёвском германском политологе Владимире Сергиенко и его связях с германской правопопулистской партией "Альтернатива для Германии". В нём утверждается, что Сергиенко выступал посредником между Кремлём и депутатами Бундестага от АдГ, которые "получали из Москвы тексты своих выступлений, лоббировали кремлевские инициативы и даже подавали на собственное правительство в суд". Как говорится в расследовании, The Insider и Spiegel изучили взломанную переписку Сергиенко. Он живёт в Германии и имеет гражданство этой страны, а также, как утверждается в расследовании, и гражданство России.

Утверждается также, что Москва финансировала АдГ через Сергиенко, который лично возил из России наличные, или через подконтрольную ему НКО. В частности, российские власти, как говорится в расследовании, спонсировали подачу германскими депутатами судебного иска с целью остановить военную помощь Берлина Украине. В переписке Сергиенко с неким куратором по имени Алексей подробно обсуждается смета этого мероприятия, речь идёт о десятках тысяч евро. 5 июля парламентская фракция АдГ действительно подала подобный иск в Федеральный конституционный суд.

Также, как утверждается, Сергиенко согласовывал с куратором тексты выступлений, которые затем публиковались от имени германских депутатов. Они были основаны на пророссийском нарративе.

Как отмечается в расследовании, если российское финансирование деятельности будет доказано, нескольким депутатам Бундестага от АдГ может грозить уголовное преследование. В самой АдГ публикацию пока не комментировали.

По последним опросам, "Альтернатива для Германии", критикующая власти страны с правопопулистских позиций и выступающая, в частности, против оказания помощи Украине, вышла на второе место по популярности среди германских политических партий. Особенно она популярна на востоке страны, в землях, входивших в состав бывшей ГДР.