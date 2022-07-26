The Insider назвал имена солдат-отказников, удерживаемых в "ЛНР"

Изданию The Insider стали известны имена 17 российских военнослужащих, которых насильно удерживают за отказ воевать с Украиной в исправительной колонии посёлка Красный луч на территории так называемой Луганской народной республики. СМИ опубликовало данные солдат, отметив, что самому старшему из них, Максиму Дубровскому, 33 года, а самому младшему, Игорю Салахову, всего 19 лет.

По данным The Insider, отказники, которые планировали разорвать контракты с Минобороны РФ, находятся в фактическом заключении на принудительных работах. Всего же на территории колонии в Красном луче могут удерживаться до 130 таких солдат.

Сообщается также, что в Луганскую область приехали родители удерживаемых военнослужащих, которые пытаются добиться их освобождения. По словам родителей, на их детей оказывают психологическое давление. По данным же издания "Вёрстка", против них применяется и физическое насилие. СМИ также сообщает, что в городе Брянка, расположенном неподалёку, содержатся ещё не менее 230 отказников. Часть из них уже убедили вернуться на фронт.

С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне. Утверждалось, в частности, об отказах 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады, десятков военнослужащих из Бурятии, росгвардейцев из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, нацгвардейцев из Хакасии, ОМОНовцев из кубанской оперативной роты, военнослужащих и росгвардейцев из Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкесска и Ставрополя. Многие из них, по данным независимых СМИ, подвергаются преследованию и давлению со стороны властей и начальства.

Министерство обороны России, как правило, не комментирует такие сообщения.