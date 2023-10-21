The Insider: первый взрыв в стране НАТО группа ГРУ совершила в 2011 году

Подразделение российской военной разведки - Главного управления Генштаба (ГРУ), известное как воинская часть 29155, причастное, по данным расследований, к отравлению Скрипалей в Солсбери или взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице, причастно к взрыву в Болгарии, который произошёл еще в 2011 году. Это утверждается в расследовании, опубликованном изданием The Insider. Одним из его авторов стал Христо Грозев, сыгравший важную роль в расследовании обстоятельств отравления Алексея Навального.

Также в расследовании утверждается, что многие бывшие сотрудники ГРУ, причастные к взрывам в Европе, заняли посты в российских властных структурах.

Радио Свобода ранее также неоднократно публиковало расследования об Аверьянове и его подчинённых, обнаружив, в том числе, доказательства его связи с Чепигой (он же "Руслан Боширов").

Болгарская прокуратура ранее сообщала о том, что расследует возможную причастность ГРУ к взрыву 2011 года на складе компании EMCO в селе Ловнидол. О его результатах не сообщалось. The Insider приводит подробности этой диверсии, утверждая, что целью взрыва было не допустить снабжение оружием Грузии. Руководителем операции, как утверждается, был ныне генерал Андрей Аверьянов, дослужившийся до замглавы ГРУ и сейчас, как утверждается, курирующий африканское направление.

В качестве начальника воинской части 29155, Аверьянов, как пишет The Insider, в конце 2000х годов "завербовал несколько десятков молодых офицеров ГРУ и спецназа. Эта группа, выросшая со временем до примерно 70 человек, была призвана отвечать за диверсионные операции за границей". В октябре 2011 года была, как утверждается, осуществлена первая такая операция. Её целью стал склад болгарской компании ЕМСО бизнесмена Емельяна Гебрева (впоследствии, как утверждается, те же оперативники ГРУ отравили его "Новичком", он выжил). В деле фигурировал тот же чешский склад в Врбетице, который, по данным следствия, сотрудники ГРУ взорвали тремя годами позже. Аверьянов и входившие в его группу Николай Ежов, Сергей Романов, Рустам Джафаров, Алексей Капинос и Анатолий Чепига предположительно установили дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, предназначенных для отправки в Болгарию, а после их прибытия на склад в Ловнидоле подорвали их.