Бывший сотрудник ФСБ России Сергей Асташин заявил изданию The Insider, что в начале 1990-х годов телеведущий Владимир Соловьёв пытался заказать ему убийство бизнесмена и криминального авторитета Отари Квантришвили, который впоследствии действительно был убит.
Асташин, как сказано в материале The Insider, сам связался с изданием, а именно - с журналистом-расследователем Сергеем Каневым, до этого много лет сотрудничавшим с "Новой газетой". Мотивом, по словам экс-сотрудника ФСБ, стал один из эфиров Соловьёва, в котором тот рассказал, что в 1990-е годы участвовал в так называемых "стрелках" с бандитами и заявил, что когда занимался бизнесом "никогда никому не платил".
Согласно рассказу Асташина, с телеведущим он познакомился в 1993 году, когда учился в академии министерства безопасности России (ныне - академия ФСБ) и пришёл, по просьбе своего знакомого, в офис Соловьёва, занимавшегося в то время бизнесом. Асташина попросили проверить помещение на наличие прослушивающей аппаратуры.
Спустя какое-то время Соловьёв, согласно рассказу Асташина, пригласил на конфиденциальную встречу и попросил его найти киллера для убийства Отари Квантришвили - якобы тот мешал тогдашнему бизнесу телеведущего, а именно поставкам из Израиля водки. Со слов экс-сотрудника спецслужбы, заказчик пообещал выплатить ему двадцать тысяч долларов, уточнив, что это не его деньги, а "выделенные" кем-то. Асташин утверждает, что отказался и написал рапорт, который до сих пор хранится в его личном деле в академии ФСБ. С тех пор он с Соловьёвым не встречался, но утверждает, что готов подтвердить рассказанное на детекторе лжи, а также подтвердить свои слова на возможном суде.
Издание The Insider подчёркивает, что пыталось получись комментарий у Владимира Соловьёва, но на многочисленные звонки и письма он не ответил.
- Бизнесмен и криминальный авторитет Отари Квантришвили (в юности - мастер спорта по греко-римской борьбе) в начале 90-х годов основал Фонд помощи ветеранам-спортсменам имени Льва Яшина и партию спортсменов России, куда вошли олимпийские чемпионы и чемпионы мира по борьбе, боксу и самбо. По данным СМИ, из этих структур Квантришвили набирал бывших спортсменов для их участия в преступной деятельности. Кроме того, бизнесмен вместе с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном учредил Фонд помощи правоохранительным органам "Щит и лира", имел доли в нескольких столичных казино и банках, а также контролировал в нескольких компаниях добычу драгоценных металлов и транспортировку нефти.
- Квантришвили был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань в Москве несколькими выстрелами, произведёнными из снайперской винтовки. Официально преступление было раскрыто через 12 лет. В исполнении убийства признался киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов, известный в криминальном мире под кличкой "Лёша-Солдат". В качестве заказчика преступления Шерстобитов назвал другого криминального авторитета - Сергея Тимофеева по кличке "Сильвестр", с которым Квантришвили якобы не поделил Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, а в качестве посредника - бывшего сотрудника КГБ СССР Григория Гусятинского. Оба к моменту дачи показаний "Лёшей-Солдатом" уже сами были убиты.
- Как утверждает издание The Insider, бывший сотрудник ФСБ России Сергей Асташин сейчас находится на пенсии. Кроме работы в спецслужбе, он работал следователем прокуратуры, а под конец карьеры - адвокатом.
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