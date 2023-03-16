Бывший сотрудник ФСБ России Сергей Асташин заявил изданию The Insider, что в начале 1990-х годов телеведущий Владимир Соловьёв пытался заказать ему убийство бизнесмена и криминального авторитета Отари Квантришвили, который впоследствии действительно был убит.

Асташин, как сказано в материале The Insider, сам связался с изданием, а именно - с журналистом-расследователем Сергеем Каневым, до этого много лет сотрудничавшим с "Новой газетой". Мотивом, по словам экс-сотрудника ФСБ, стал один из эфиров Соловьёва, в котором тот рассказал, что в 1990-е годы участвовал в так называемых "стрелках" с бандитами и заявил, что когда занимался бизнесом "никогда никому не платил".

Согласно рассказу Асташина, с телеведущим он познакомился в 1993 году, когда учился в академии министерства безопасности России (ныне - академия ФСБ) и пришёл, по просьбе своего знакомого, в офис Соловьёва, занимавшегося в то время бизнесом. Асташина попросили проверить помещение на наличие прослушивающей аппаратуры.

Спустя какое-то время Соловьёв, согласно рассказу Асташина, пригласил на конфиденциальную встречу и попросил его найти киллера для убийства Отари Квантришвили - якобы тот мешал тогдашнему бизнесу телеведущего, а именно поставкам из Израиля водки. Со слов экс-сотрудника спецслужбы, заказчик пообещал выплатить ему двадцать тысяч долларов, уточнив, что это не его деньги, а "выделенные" кем-то. Асташин утверждает, что отказался и написал рапорт, который до сих пор хранится в его личном деле в академии ФСБ. С тех пор он с Соловьёвым не встречался, но утверждает, что готов подтвердить рассказанное на детекторе лжи, а также подтвердить свои слова на возможном суде.

Издание The Insider подчёркивает, что пыталось получись комментарий у Владимира Соловьёва, но на многочисленные звонки и письма он не ответил.