Издание The Insider установило, кто избил вывезенных из Украины детей

Один из мужчин, применявший насилие в отношении вывезенных из Украины детей - бывший сотрудник украинского спецподразделения МВД "Беркут" Валерий Астахов, перешедший в 2014 году на сторону России, утверждает издание The Insider. Его по фотографиям опознали сами дети.

По данным СМИ, в конце 2013 года Астахов участвовал в событиях на киевском Майдане: в составе "Беркута" он пытался подавить протест против власти тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и отмены курса на евроинтеграцию. После аннексии Крыма сотрудник МВД Украины принял гражданство России и перешёл на службу уже в российское управление МВД, которое базируется в Евпатории.

The Insider отмечает, что в 2014 году Астахов уже участвовал в фактическом похищении детей: он вывозил их из Славянска Донецкой области Украины в Ростовскую область России. Тогда был вывезен 21 ребёнок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, а Астахов бездоказательно утверждал, что автобус с ними собирались расстрелять украинские военные.