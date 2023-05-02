The Insider: в Петербурге "уроки мужества" детям преподают неонацисты

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотни детей из интернатов, спецшкол и училищ прошли через занятия по военной подготовке под названием "уроки мужества" и "занятия выходного дня". Их организаторами являются люди, не скрывающие неонацистских взглядов, говорится в расследовании издания The Insider.

Занятия проводят члены ультраправой Северо-славянской общины Санкт-Петербурга и автономной некоммерческой организации "Центр специальной патриотической спортивной подготовки "Доброволец". Директор "Добровольца" Алексей Савинский по прозвищу "Яр" является сторонником ультраправого движения "Сопротивление", которое, в свою очередь, создал Роман Зенцов по прозвищу "Русский Молот".

И Савинский, и Земцов курируют программы тренировок для детей, во время которых учат их, в частности, обращению с оружием. Непосредственно занятия с детьми проводят, по данным The Insider, двое неонацистов и участников вооружённого вторжения в Украину - Владимир Бакин по прозвищу "Ульфер" и Михаил Турканов по прозвищу "Питбуль". Второй с 2012 по 2017 год отсидел тюремный срок за похищение людей и вымогательство.

В расследовании The Insider также говорится, что несколько преподавателей "уроков мужества" связаны с отрядом "Русич", воюющим на территории Украины. Командование этого отряда не скрывает приверженности нацистской идеологии.

Отдельно отмечается, что свою деятельность в Петербурге и Ленинградской области они ведут с официального одобрения местных властей - в частности, губернатора Александра Беглова.