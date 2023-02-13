The Insider: у вдов погибших на фронте отобрали подаренные им шубы

Несколько участниц видеоролика, на котором вдовам солдат, воевавших в Донбассе, дарят шубы, не имеют никакого отношения к погибшим на фронте, а кроме того, подарки сразу после съёмок забрали себе организаторы благотворительной акции, пишет The Insider со ссылкой на женщин, снявшихся в видео. Издание подчёркивает, что все они согласились разговаривать с журналистами только при соблюдении анонимности.

Одна из женщин рассказала, что для съёмок, помимо реальных вдов, была нанята массовка, в которую входила и она сама. Со слов собеседницы The Insider, её просто попросили попозировать перед камерой, пообещав взамен шубу. Другая участница акции сообщила, что позже ей звонили из салона, который предоставил шубы, и извинялись за инцидент.

По данным The Insider, руководили съёмками соратник бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина Евгений Скрипник, жена Стрелкова Мирослава Регинская, а также некая Ольга Васильева.

8 февраля в нескольких российских патриотических пабликах, в том числе в телеграм-каналах Игоря Стрелкова и Евгения Скрипника, появилось видео, на котором вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики, дарят шубы. На кадрах женщины, стоя на улице и держа перед собой меховые изделия в руках, хором благодарят за заботу, одна из них от лица всех вдов говорит, что они даже не думали, "что будет такая возможность" (получить шубы. – Прим. РС) За кадром снимающий видеоролик отвечает, что подарки были переданы "русским активом Москвы", который "все девять лет не забывает о семьях погибших". "В такие моменты ощущается, что мы одна семья", - резюмирует автор видео.

Ранее в оккупированном российскими войсками городе Макеевка Донецкой области Украины вдовам погибших мобилизованных вручили подарочные наборы: крупу, тушёнку, моющие средства и средства личной гигиены. Наборы были упакованы в чёрные мусорные пакеты. Организаторами благотворительной акции стали представители "Союза женщин России" и общественной палаты "ДНР".