The Insider: вопреки санкциям, в РФ поступает дорогое вино из Бургундии

Вопреки введённым ЕС санкциям, в Россию продолжает поступать дорогое вино, произведённое в странах Европы, стоимость которого доходит до десятков тысяч долларов за бутылку. Это утверждается в расследовании издания The Insider. В нём говорится, что к поставкам причастен Алексей Репик, которого издание называет другом дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой.



Санкции, введённые после российского вторжения в Украину, предусматривают запрет на экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью более 300 евро. Речь в том числе идёт и о винах, бутылка которых стоит дороже этой суммы. Однако, как утверждает The Insider, дорогие вина продолжают поступать в Россию с использованием схем обхода санкций.

Так, в конце прошлого года компания, принадлежащая Алексею Репику, владельцу фармацевтического гиганта "Р-Фарм", завезла в Россию около 800 бутылок редчайших вин из Бургундии, Бордо и Пьемонта, стоимость которых нередко превышает миллион рублей за бутылку. Общая стоимость ввезённого вина составила почти 4 миллиона евро.

В открытую продажу вина не поступили, но их можно найти в ресторанах, принадлежащих Репику и Ивану Сибиреву, бывшему гендиректору крупного подрядчика "Газпрома".

Как ранее утверждалось в расследовании "Важных Историй" и Der Spiegel, Репик связан с младшей дочерью Катериной Тихоновой, в частности утверждается, что она пользовалась бизнес-джетом, принадлежащим офшорной компании Репика.

Как говорится в расследовании, обойти санкции фирме Репика помогли европейские посредники. Партии дорогих вин были завезены в Россию в качестве "обзацом для сертификации", что, помимо прочего, позволило занизить и таможенную стоимость товара. Есть и другие способы обхода санкций, в частности фиктивный транзит через российскую территорию.