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История

Россияне в лодках: странное увлечение фейком в царские времена

Мода фотографироваться в муляжах лодок, аэропланов и автомобилей сейчас смотрится как почти гениальная. Оцените эти очаровательные портретные композиции.
Серенада в &quot;Русалочке&quot;.
1 Серенада в "Русалочке".
Дамы в лодке гребут.
2 Дамы в лодке гребут.
На заднем фоне всех этих фотографий рисунок, а &quot;средства передвижения&quot; &ndash; тщательно разрисованные деревянные панели на переднем плане.&nbsp;
3 На заднем фоне всех этих фотографий рисунок, а "средства передвижения" – тщательно разрисованные деревянные панели на переднем плане. 
Фотографии эпохи этой странной моды собрал в коллекцию профессор истории и антропологии Коннектикутского колледжа Кристофер Б. Стейнер.&nbsp;
4 Фотографии эпохи этой странной моды собрал в коллекцию профессор истории и антропологии Коннектикутского колледжа Кристофер Б. Стейнер. 

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