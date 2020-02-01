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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Интеллигенция и Воронья слободка
История
Россияне в лодках: странное увлечение фейком в царские времена
1 часа(-ов) назад
Мода фотографироваться в муляжах лодок, аэропланов и автомобилей сейчас смотрится как почти гениальная. Оцените эти очаровательные портретные композиции.
1
Серенада в "Русалочке".
2
Дамы в лодке гребут.
3
На заднем фоне всех этих фотографий рисунок, а "средства передвижения" – тщательно разрисованные деревянные панели на переднем плане.
4
Фотографии эпохи этой странной моды собрал в коллекцию профессор истории и антропологии Коннектикутского колледжа Кристофер Б. Стейнер.
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Россияне в лодках: странное увлечение фейком в царские времена
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