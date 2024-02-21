The Sun: Недавнее испытание "Трайдента" было неудачным

Британская система ядерного сдерживания «Трайдент» дала осечку во время испытаний в прошлом месяце, когда ракета упала в океан у побережья Флориды рядом с подводной лодкой, запустившей ее, сообщила в среду газета The Sun.

В ходе испытаний 30 января в ускорителях первой ступени ракеты, оснащенной макетами боеголовок, не сработало зажигание, сообщает Reuters. Причиной тому стала, как заявило министерство обороны, "аномалия, не оказавшая влияние на всю систему".



"По соображениям национальной безопасности мы не раскрываем дополнительную информацию, но мы уверены, что аномалия связана с частным событием и не повлияла на надежность ракетных систем и арсеналов Trident", — заявило министерство обороны.



Неудачи испытаний Trident, вероятно, усугубят обеспокоенность по поводу готовности британского военно-морского флота на случай полномасштабного конфликта, отмечает Reuters.

Ядерное сдерживание Великобритании обеспечивает флот из четырех атомных подводных лодок, оснащенных баллистической ракетной системой Trident (производитель компания Lockheed Martin).

С 1969 года в море всегда находилась британская подводная лодка с баллистическими ракетами. Эксплуатация системы ядерного сдерживания обходится примерно в 3 миллиарда фунтов (3,79 миллиарда долларов) в год, что эквивалентно примерно 6% общего оборонного бюджета Великобритании.

В 2016 году парламент проголосовал за одобрение строительства подводных лодок нового класса, которые должны поступить на вооружение в 2030-х годах.