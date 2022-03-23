The Sun показала золотой держатель для туалетной бумаги в приписанной Путину суперъяхте

Яхта "Шехерезада", которую американские чиновники связывают с президентом России Владимиром Путиным, могла стоить вместе с отделкой 750 миллионов фунтов — около одного миллиарда долларов. Об этом пишет британский таблоид The Sun, ознакомившийся с интерьером судна. Журналисты назвали отделку "оскорбительно-роскошной" и "тошнотворно-избыточной".

Издание показывает фотографии, которые, как утверждается, сделаны на "Шехерезаде". На них виден позолоченный держатель для туалетной бумаги, фотография кимоно и чёрного пояса в спортивном зале, джакузи, рояль и роскошно отделанный обеденный зал. Один из бывших членов экипажа рассказал газете, что хочет, чтобы судно было изъято и продано в пользу Украины.

Шестипалубная суперхъяхта была достроена два года назад, её владелец неизвестен. Однако расследовательская команда сторонников Алексея Навального и анонимные источники газеты The New York Times утверждают, что "Шехерезадой" может владеть Владимир Путин. В расследовании команды Навального говорится, что значительная часть экипажа формируется из действующих сотрудников ФСО, спецслужбы, занимающейся охраной первых лиц страны, в том числе президента.