The Telegraph: США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана

США и Израиль обсуждают возможность усиления экономического давления на Иран с помощью сухопутной блокады. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, этот вариант обсуждался во время недавней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальном кабинете. Источники утверждают, что стороны рассматривали разные способы давления на Тегеран после того, как предыдущие силовые меры не принесли желаемого результата.

Как пишет The Telegraph, идея заключается в том, чтобы ограничить возможности Ирана вести внешнюю торговлю по суше. Для этого США и Израилю пришлось бы добиваться от соседних с Ираном государств ужесточения контроля или закрытия пограничных переходов.

Иран имеет сухопутные границы с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном. Реализация такого плана потребовала бы согласия сразу нескольких государств.

По словам источников The Telegraph, сухопутная блокада рассматривается как продолжение политики максимального давления на Иран. Предполагается, что она осложнит импорт и экспорт товаров, а также поставки вооружений. Издание также пишет, что Тегеран ожидает поставку из Китая переносных зенитных ракетных комплексов по контракту стоимостью около 70 миллионов долларов.

The Telegraph также не исключает, что обсуждение сухопутной блокады может быть частью информационной стратегии США и Израиля, призванной отвлечь внимание иранского руководства от их реальных дальнейших действий.

По данным издания, во время встречи Трампа и Нетаньяху обсуждались три основных сценария дальнейшей политики в отношении Ирана: заключение нового соглашения, продолжение морской блокады и возобновление военных ударов. Нетаньяху не настаивал ни на одном из этих вариантов, утверждает The Telegraph.