The Times: аятолла Хаменеи готовит план побега в Москву на фоне протестов

У верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи есть запасной план на случай, если власти не смогут подавить нарастающие протесты в стране, — побег в Россию. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на разведывательный отчёт.

Согласно документу, 86-летний Хаменеи намерен покинуть Тегеран и отправиться в Москву в сопровождении около 20 членов семьи и ближайших помощников, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, переходят на сторону протестующих или отказываются выполнять приказы. План также предусматривает "сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда".

"План Б предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу", — рассказал источник The Times.

Бывший сотрудник израильских спецслужб Бени Сабти заявил изданию, что Москва – единственное возможное направление побега. По словам Сабти, аятолла восхищается президентом России Владимиром Путиным, а "иранская культура во многом похожа на русскую". Источник в израильской разведке также отметил, что Хаменеи выберет Москву, потому что "для него нет другого места".

В разведывательной оценке говорится, что после прошлогодней войны с Израилем Хаменеи "ослаб как умственно, так и физически". Тогда он скрывался в бункере . Во время нынешних протестов аятолла тоже не появляется на публике. Британская разведка характеризует его как "параноика", отмечая при этом, что он сочетает жёсткую идеологию с прагматизмом и склонностью к тактическим компромиссам ради долгосрочных целей.

Масштабные протесты в Иране продолжаются с конца декабря на фоне экономического кризиса, обвала национальной валюты и роста инфляции. Участники акций требуют свержения аятоллы и пересмотра политики исламской республики. Силовые структуры жёстко разгоняют протесты с применением огнестрельного оружия, слезоточивого газа и водомётов.