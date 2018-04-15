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Раритетные скутеры Vespa в Пакистане

Пока китайские мотобайки наводняют дороги Пакистана, поклонники винтажных скутеров Vespa находят запчасти и пытаются сохранить модели ушедшей эпохи.
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Vespa в транспортном потоке в рабочем квартале Карачи.
1 Vespa в транспортном потоке в рабочем квартале Карачи.
48-летний журналист из Карачи Ариф Балуш позирует для фото со своим скутером Vespa, выпущенным в 1980 году. &laquo;Скутер Vespa для меня - воплощение семейной традиции. Мой отец ездил на нем, и я нахожу скутер очень хорошим. У него два отдельных удобных сиденья, что необычно. Есть отсек для вещей, что тоже необычно. И для безопасности он защищает колени во время несчастных случаев. Я бы сказал, что это BMW среди скутеров&raquo;, - сказал Ариф Балуш агентству Reuters.
2 48-летний журналист из Карачи Ариф Балуш позирует для фото со своим скутером Vespa, выпущенным в 1980 году. «Скутер Vespa для меня - воплощение семейной традиции. Мой отец ездил на нем, и я нахожу скутер очень хорошим. У него два отдельных удобных сиденья, что необычно. Есть отсек для вещей, что тоже необычно. И для безопасности он защищает колени во время несчастных случаев. Я бы сказал, что это BMW среди скутеров», - сказал Ариф Балуш агентству Reuters.
Эмблема со скутера Vespa в ремонтной мастерской в ​​Исламабаде.
3 Эмблема со скутера Vespa в ремонтной мастерской в ​​Исламабаде.
58-летний журналист Назир Аддин Сиддики с его скутером Vespa 1979 года выпуска. Он говорит, что очень уважает владельцев Vespa и видит в их глазах хранителей традиции.
4 58-летний журналист Назир Аддин Сиддики с его скутером Vespa 1979 года выпуска. Он говорит, что очень уважает владельцев Vespa и видит в их глазах хранителей традиции.

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