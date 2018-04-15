Ссылки для упрощенного доступа
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Искать
Искать
текст для поиска...
Радио
Видео
Политика
Россия
Мир
Мнения
Культура
Наука
Фактограф
Сибирь.Реалии
Спецпроекты
Молодые и свободные
Свобода и Мемориал
Артдокфест
Столетие революции
Цитаты Свободы
Далее
Радио Свобода TV 1
Радио Свобода TV 1
Последние видеотрансляции
Дальше в видеоэфире
16:00 - 17:00
Человек имеет право
17:01 - 18:00
Рожденные после СССР
18:01 - 19:00
Свобода в клубах
Радио Свобода Спутник
Радио Свобода Спутник
Прямой эфир
13:00 - 13:04
Live
Видеоновости
Дальше в видеоэфире
14:00 - 14:04
Видеоновости
15:00 - 15:04
Видеоновости
16:00 - 16:04
Видеоновости
Видео Свобода
Репортажное видео
Ток-шоу
Всё видео
Расписание видеопрограмм
Радио Свобода
Слушать прямой эфир
13:00 - 13:05
Live
Новости
Далее
13:05 - 14:00
С христианской точки зрения. Лицемерие и религия
14:00 - 14:05
Новости
14:05 - 14:30
Дороги к свободе
Еще радио
Записи последних программ
Программы и подкасты
Расписание передач
Как слушать
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Новость часа
Предыдущий
Следующий
Сейчас в эфире
Новости
Видеоновости
Фотогалереи
Раритетные скутеры Vespa в Пакистане
42 минут(ы) назад
Пока китайские мотобайки наводняют дороги Пакистана, поклонники винтажных скутеров Vespa находят запчасти и пытаются сохранить модели ушедшей эпохи.
Показать больше
1
Vespa в транспортном потоке в рабочем квартале Карачи.
2
48-летний журналист из Карачи Ариф Балуш позирует для фото со своим скутером Vespa, выпущенным в 1980 году. «Скутер Vespa для меня - воплощение семейной традиции. Мой отец ездил на нем, и я нахожу скутер очень хорошим. У него два отдельных удобных сиденья, что необычно. Есть отсек для вещей, что тоже необычно. И для безопасности он защищает колени во время несчастных случаев. Я бы сказал, что это BMW среди скутеров», - сказал Ариф Балуш агентству Reuters.
3
Эмблема со скутера Vespa в ремонтной мастерской в Исламабаде.
4
58-летний журналист Назир Аддин Сиддики с его скутером Vespa 1979 года выпуска. Он говорит, что очень уважает владельцев Vespa и видит в их глазах хранителей традиции.
Загрузить еще
Выбор Свободы
В России
"Конституции нет, правосудие сдохло". За что посадили заключенных Копейска
Сирия
"Умный пацан уступает сильному". Почему Путин не защитил Асада
Экономика
"Может быть больше смертей". Чем Кремль готов ответить США
Другие материалы
Russian Echo Widget
Реклама вертикальная
Сибирь.Реалии
Столетие
революции
Рекомендованое
Подписывайтесь на Яндекс Дзен
Смотрите также
В России
"Конституции нет, правосудие сдохло". За что посадили заключенных Копейска
Сирия
"Умный пацан уступает сильному". Почему Путин не защитил Асада
Экономика
"Может быть больше смертей". Чем Кремль готов ответить США
Американские вопросы
Ограниченный удар по Асаду. Будет ли продолжение?
Культура
"Диктат идиота". Архивное интервью с Милошем Форманом
Экономика
Закон об "ответных санкциях" и чем он грозит России
Политика
"Деньги для них важнее совести". Ольга Литвиненко о борьбе с путинизмом
Экономика
Нефть и кола. Экономика противостояния Западу
Наверх
XS
SM
MD
LG