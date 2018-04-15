Раритетные скутеры Vespa в Пакистане

2 48-летний журналист из Карачи Ариф Балуш позирует для фото со своим скутером Vespa, выпущенным в 1980 году. «Скутер Vespa для меня - воплощение семейной традиции. Мой отец ездил на нем, и я нахожу скутер очень хорошим. У него два отдельных удобных сиденья, что необычно. Есть отсек для вещей, что тоже необычно. И для безопасности он защищает колени во время несчастных случаев. Я бы сказал, что это BMW среди скутеров», - сказал Ариф Балуш агентству Reuters.