The Village: власти Москвы заказали новые таблички для бомбоубежищ

Департамент соцзащиты Москвы заказал разработку дизайна указателей для бомбоубежищ, сообщает The Village со ссылкой на неназванный источник в столичной мэрии.

Журналисты ознакомились с техническим заданием к дизайну указателей. Документ озаглавлен как "Требования по обозначению средств коллективной защиты (ЗС ГО)".

В качестве эскизов приводятся две таблички: квадратная – "УБЕЖИЩЕ №26, ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" ЦЕХ №8, КЛЮЧИ НАХОДЯТСЯ В ПРОХОДНОЙ №1…", и в виде фигурной стрелки – "УБЕЖИЩЕ №26, 150 м.".

Кто именно будет выполнять заказ – неизвестно. В открытом доступе The Village не нашел упоминаний тендера на такой госзаказ. Где и когда такие таблички будут установлены – также неизвестно.

Корреспондент издания обошел несколько общеизвестных бомбоубежищ в разных районах Москвы и нигде не увидел указателей на укрытия.

21 октября "База" сообщила, что в московских больницах и поликлиниках начали готовить укрытия.

15 октября издание "Важные истории" выяснило, что жителей нескольких московских домов попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей, так как их будут оборудовать под бомбоубежища.