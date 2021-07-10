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Годы Ельцина. 30 лет со дня инаугурации первого Президента РФ

Фотографии, сделанные личными фотографами Бориса Ельцина, рассказывают о том, что это был за президент и что это была за страна – Россия 1990-х годов.
Ельцина встречают хлебом и солью в Красноярске в июле 1994 года&nbsp;&nbsp;
1 Ельцина встречают хлебом и солью в Красноярске в июле 1994 года  
Ельцин (справа) и президента США Билл Клинтон в Гайд-парке в Нью-Йорке в октябре 1995-го&nbsp;
2 Ельцин (справа) и президента США Билл Клинтон в Гайд-парке в Нью-Йорке в октябре 1995-го 
Обед на берегу Волги с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в августе 1994-го. Неподалеку их ожидает круизный катер.&nbsp; Эти фотографии были сделаны личными фотографами президента Ельцина с 10 июля 1991 года, дня инаугурации первого президента России, по 31 декабря 1999 года, когда Ельцин ушел в отставку и передал правление Владимиру Путину.&nbsp; Эти фотографии &ndash; часть архива, который хранится в Ельцин Центре. Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
3 Обед на берегу Волги с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в августе 1994-го. Неподалеку их ожидает круизный катер. 

Эти фотографии были сделаны личными фотографами президента Ельцина с 10 июля 1991 года, дня инаугурации первого президента России, по 31 декабря 1999 года, когда Ельцин ушел в отставку и передал правление Владимиру Путину. 

Эти фотографии – часть архива, который хранится в Ельцин Центре. Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.    
Ельцин с президентом ЮАР Нельсоном Манделой в Нью-Йорке во время торжеств по поводу 5-летия Организации Объединенных Наций в октябре 1995 года. Два пальца левой руки Ельцин потерял в возрасте 11 лет. В своих мемуарах &quot;Исповедь на заданную тему&quot; он рассказывает, как пробрался на склад с оружием:&nbsp;&quot;Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решётку в окне, забрался внутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами и, к счастью, благополучно (часовой стрелял бы без предупреждения) выбрался обратно. Уехали километров за 60 в лес, решили гранаты разобрать. Ребят все же догадался уговорить отойти метров за сто: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... и пальцев нет&quot;.
4 Ельцин с президентом ЮАР Нельсоном Манделой в Нью-Йорке во время торжеств по поводу 5-летия Организации Объединенных Наций в октябре 1995 года.

Два пальца левой руки Ельцин потерял в возрасте 11 лет. В своих мемуарах "Исповедь на заданную тему" он рассказывает, как пробрался на склад с оружием: "Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решётку в окне, забрался внутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами и, к счастью, благополучно (часовой стрелял бы без предупреждения) выбрался обратно. Уехали километров за 60 в лес, решили гранаты разобрать. Ребят все же догадался уговорить отойти метров за сто: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... и пальцев нет".

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