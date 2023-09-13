Тихановская призвала депутатов Европарламента поддержать оппозицию

Беларусы хотят услышать, что их страна не будет отдана Путину в качестве утешительного приза, заявила в среду находящаяся в эмиграции лидер оппозиции Светлана Тихановская. Обращаясь к европейским парламентариям она призвала их поддержать европейскую перспективу для Беларуси и поднять на новый уровень отношения между Европой и демократическими силами в Беларуси.

Светлана Тихановская призвала к принятию меморандума, закрепляющего отношения между Европарламентом и оппозиционными демократами Беларуси, борющимися против режима Лукашенко.

По словам Тихановской, оппозиции потребуется поддержка в борьбе за установление демократии в Беларуси. Лукашенко заслуживает не места в международном сообществе, а билета в международный суд в Гааге, сказала лидер белорусской оппозиции.

Как сообщил телеграм-канал NEXTA, Европарламент признал белорусского диктатора Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Путиным, а также призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.