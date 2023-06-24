Тихановская призвала белорусских военных "выгнать" российских

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская выступила с видеообращением в связи с последними событиями в России, которые российские власти назвали попыткой вооружённого мятежа.

Она призвала белорусов не вмешиваться в события ни на стороне Кремля, ни на стороне главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, поскольку ни одна из этих сил - "не друзья" Беларуси. При этом Тихановская отметила, что смута в России предоставляет шанс для того, чтобы Беларусь избавилась от зависимости от Москвы. Она обратилась к белорусской армии, призвав её "выгнать" размещённых в стране российских военных. Также она выступила за то, чтобы перекрыть границы с Россией. "Если мы не воспользуемся этим шансом, Россия сделает с нами то же, что с Украиной", - сказала она, отметив, что "война пришла в Россию", и это стало следствием российского нападения на Украину в прошлом году.

С отдельным заявлением выступил полк Калиновского - белорусское вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины. Представители полка назвали нынешние события "началом конца большой тирании" и призвали не участвовать в событиях в России, а готовиться к "сигналу" для поднятия восстания в Беларуси.

Светлана Тихановская находится за границей, в Беларуси её заочно приговорили к длительным срокам заключения.

По сообщениям официальных белорусских СМИ, Александр Лукашенко утром в субботу обсуждал по телефону события в России с Владимиром Путиным.