TikTok завершил сделку по продаже своего американского подразделения

Компания ByteDance - китайский владелец соцсети коротких видео TikTok - завершила сделку по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, контрольный пакет акций которого будет принадлежать американским компаниям, чтобы избежать запрета на работу в США популярного среди американцев приложения.

В состав предприятия входят три управляющих инвестора: Silver Lake, Oracle и MGX из Абу-Даби, каждый из которых будет владеть по 15% акций. 19,9% останется у ByteDance, остальные 35,1% получила группа инвесторов, в числе которых Dell, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners и другие компании, отмечает "Настоящее Время".

Совместное предприятие будет работать в условиях определённых гарантий, обеспечивающих национальную безопасность посредством всесторонней защиты данных, безопасности алгоритмов, модерации контента и гарантий программного обеспечения для пользователей из США, говорится в пресс-релизе TikTok.

Президент США Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал завершение сделки. "Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейшей в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами, именно благодаря ему я так хорошо показал себя среди молодежи на президентских выборах 2024 года", – написал он.

Также он поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за сотрудничество и одобрение сделки, несмотря на то, что он, по словам президента США, "мог поступить иначе".

Конгресс США в апреле 2024 года одобрил законопроект о блокировке TikTok в Соединённых Штатах. В том же месяце его подписал тогдашний президент Джо Байден. Власти США опасались, что ByteDance может вынужденно передавать Китаю данные об американских пользователях, так как согласно китайскому закону о контрразведке 2014 года, компании не могут отказываться от сбора необходимых для расследований данных. После вступления в должность президента Дональд Трамп распорядился отложить вступление в силу запрета TikTok, обусловив отсрочку продажей американского подразделения компании американским инвесторам. В сентябре 2025 года подписал указ о сделке по продаже американского TikTok.