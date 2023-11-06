Тиктокеру Xolidayboy вручили повестку после поста Мизулиной

Тиктокеру и певцу Xolidayboy (Иван Минаев) вручили повестку в военкомат после поста главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Исполнитель получил повестку в аэропорту Минеральных Вод во время его тура по Ставропольскому краю. Ранее Мизулина требовала отменить в России гастроли Xolidayboy. В своём посте она заявила, что на исполнителя пожаловались некие "жители Крыма" из-за его якобы "проукраинских высказываний". Минаева якобы попросили высказать его позицию по войне в Украине, но он отказался. Менеджер исполнителя заявил, что "они не идиоты", чтобы портить "себе репутацию из-за двух концертов".

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко заявила, что будет добиваться от Мизулиной через суд возмещения убытков, которые исполнитель понёс из-за её поста. Она считает слова главы Лиги безопасного интернета клеветой.