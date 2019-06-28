Тиллерсон: зять Трампа занимался внешней политикой в обход Госдепа

В четверг Комитет Палаты представителей США по иностранным делам обнародовал стенограмму собеседования с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном. В семичасовой беседе с американскими законодателями Тиллерсон раскрывает многие детали внутренней кухни Белого Дома и особенности стиля работы президента Дональда Трампа.

По словам Тиллерсона, в начале своего президентства Трамп почти ничего не знал о нюансах политики Вашингтона в отношении Кремля. Такая же ситуация возникла и с осведомленностью президента относительно иммиграционного законодательства и аспектах работы правительства в рамках законодательной системы и надзора Конгресса.

Тиллерсон приводит как пример встречу Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге в июле 2017 года, где, по его словам, президент России был отлично подготовлен, чего нельзя было сказать о президенте США.

Несмотря на напряженные отношения между Трампом и Тиллерсоном во время недолгого пребывания бывшего главы ExxonMobil на посту Госсекретаря, Тиллерсон подчеркивает во время своего собеседования в Комитете Палаты представителей, что Трамп никогда не просил его нарушать законы. Иногда, по словам Тиллерсона, президент предлагал действия, которые могли быть сомнительными с точки зрения законности и таким образом вызвать правовые проблемы и осложнения. Несмотря на то, что сам он не является, юристом, говорит Тиллерсон, некоторые из предложений Трампа касающихся его миграционной политики очевидно шли вразрез с законодательством и ему приходилось напрямую говорить своему начальнику, что данная инициатива скорее всего попадёт в судебный зал, где Трамп и проиграет.

Тиллерсон подчеркивает деловой стиль работы Трампа, прирожденного предпринимателя: "Он был очень ориентирован на действия: сделай то, сделай это! И поэтому нам иногда приходилось говорить ему, что мы не можем сделать определенных вещей".

Из стенограммы стали известны также некоторые детали отношений Тиллерсона с Джаредом Кушнером, зятем президента и старшим советником Белого дома, который, по словам Тиллерсона, имел обычай разговаривать с иностранными лидерами и посещать зарубежные страны без уведомления Государственного департамента. Например, он узнал о решении Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов организовать бойкот Катара из сообщений прессы и ему пришлось реагировать на экстраординарную ситуацию вслепую.

Из стенограммы стали известны также некоторые детали отношений Тиллерсона с Джаредом Кушнером, зятем президента и старшим советником Белого дома, который, по словам Тиллерсона, имел обычай разговаривать с иностранными лидерами и посещать зарубежные страны без уведомления Государственного департамента. Например, он узнал о решении Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов организовать бойкот Катара из сообщений прессы и ему пришлось реагировать на экстраординарную ситуацию вслепую.