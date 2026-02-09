Тимати, Дворкович, Пиотровский попадут в 20-й пакет санкций Евросоюза

В 20-й пакет санкций против России войдут 30 человек и 64 организации. В Брюсселе считают их причастными к подрыву суверенитета Украины, поддержке войны и обходу уже введённых санкций. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В список включены начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, ранее попавшие под санкции Великобритании. Также под ограничения может попасть директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев. В "Алабуге", по данным ЕС, производятся ударные дроны "Шахед", в том числе с привлечением студентов.

В проекте санкций указано и имя гендиректора конструктора концерна "Калашников" Владимира Лепина, а также топ-менеджеров дочерних структур "Ростеха", включая "Объединённую приборостроительную корпорацию", холдинг СИБЕР и "Технодинамику".

В разделе деятелей культуры и спорта значатся рэпер Тимати (Тимур Юнусов) – ЕС обвиняет его в распространении российской пропаганды. Отмечается, что артист активно путешествует по Европе и в январе 2025 года находился в Париже вместе с семьёй.

В списке также замминистра культуры России Сергей Обрывалин – его в ЕС обвиняют в причастности к изъятию украинских объектов культурного наследия и выдаче разрешений на археологические работы в Крыму. Под санкции может попасть и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский – "за поддержку российской агрессии против Украины".

Кроме того, в документе упоминаются экономист и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и боксёр Фёдор Чудинов.

Среди бизнесменов под санкции может попасть бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов, а также предприниматели Илья Щербович и Владимир Аветисян. Первого связывали с давним соратником президента Россиии главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Второй входил в команду Анатолия Чубайса. Предприниматели попали в список как владельцы бизнеса, который обеспечивает доходами российский бюджет.

Отдельным блоком идут финансовые и нефтяные структуры. В санкционные списки планируется включить ещё около 20 российских банков, среди крупнейших — "Русский стандарт", "Авангард", "Почта Банк" и Металлинвестбанк. Запрет на транзакции может привести к их отключению от системы SWIFT. Также под ограничения могут попасть нефтяные компании "Башнефть", "Славнефть" и ряд крупных российских НПЗ.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС утвердят 20-й пакет санкций к 24 февраля В проекте указано, что их бизнес "обеспечивает доходами российский бюджет" – годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.