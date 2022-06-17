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Токаев: Казахстан не признает "квазигосударственные" "ДНР" и "ЛНР"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Токаев отвечал на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян, о том, как в Казахстане относятся к так называемой спецоперации в Украине. Токаев начал с того, что в Казахстане есть разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в стране развитое гражданское общество. Говоря о сепаратистских республиках, он отметил, что два основных принципа Устава ООН - право наций на самоопределение и территориальная целостность государств - пришли во взаимное противоречие. "Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине, мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применён и в отношении квази-государственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал президент Казахстана.

Его слова прозвучали как полемика с мнением президента России, который чуть ранее заявил, что "ДНР" и "ЛНР" не должны были спрашивать "разрешения" у украинского правительства. Путин сослался на пример Косова. При этом в России существует уголовная статья за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства. Она предусматривает до пяти лет колонии, - отмечает Сибирь.Реалии.

Отвечая на вопрос об импортозамещении, Токаев заявил, что в современном мире оно во многом невозможно, и сказал, что его страна выступает за международное сотрудничество и против самоизоляции. Президент Казахстана, подчеркнув дружеские отношения с Россией, отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускали различные высказывания о Казахстане, которые, по его словам, "льют воду на мельницу" деструктивным силам. По его словам, он поднимал этот вопрос на встрече с Путиным. Симоньян сказала, что согласна с Токаевым, отметив при этом, что хорошо знает одного из тех, о ком говорил президент Казахстана. По всей видимости, имеется в виду её муж Тигран Кеосаян, который ранее обвинял власти Казахстана в "неблагодарности" и "предательстве" в связи с непроведением парада 9 мая и предлагал им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.

Путин, в свою очередь, назвал Казахстан братской страной и сказал, что если бы власти Украины вели себя так, как власти в Нур-Султане, то не было бы ни "спецоперации", ни, возможно, аннексии Крыма.

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