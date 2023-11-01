Токаев назвал "историческим" визит Макрона в Казахстан

Франция и Казахстан в ходе визита в Астану президента Франции Эммануэля Макрона подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам.

Как отметила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров стороны уделили особое внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. Среди подписанных документов также соглашение об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Казахстане и межправительственное соглашение о создании международных (французских) школ в Казахстане и преподавания французского языка в средних учебных заведениях в Казахстане.

К стратегическим минералам относятся в том числе руды радиоактивных металлов. Агентство Bloomberg в преддверии визита Макрона в Казахстан отмечало, что эта страна играет важную роль на мировом рынке урана. Урановое сырьё используется в том числе для производства топлива для французских АЭС. Французская атомная компания Orano разрабатывает урановые месторождения в Казахстане через совместное предприятие с государственным "Казатомпромом". Расширение сотрудничества необходимо в связи с военным переворотом в Нигере, поставившим под сомнение возможность поставок уранового сырья во Францию из этой страны.

Bloomberg также писал о том, что одной из целей визита Макрона в Казахстан и соседний Узбекистан может быть попытка убедить страны Центральной Азии ослабить связи с Россией и переориентироваться в том числе на развитие отношений с ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя визит, сказал, что позиции России на мировом рынке урана прочны, а отношениями с Астаной Россия дорожит.

Токаев на пресс-конференции с Макроном назвал визит "историческим" и отметил, что развитие сотрудничества Казахстана с Францией "особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации". В коммюнике о встрече говорится, что лидеры "призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путём". Россия прямо не упоминается. Отвечая на вопрос о том, считает ли он ошибкой российское вторжение в Украину, Токаев сказал, что он "не пророк", и только будущее даст оценку этому событию.

Радио Азаттык сообщило о задержании в Астане 1 ноября нескольких оппозиционных активистов. Члены инициативной группы по созданию оппозиционной партии "Алга, Казахстан!" ранее заявляли, что хотят встретиться с Макроном, чтобы рассказать ему о нарушениях прав человека в Казахстане.