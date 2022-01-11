Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которой в страну были направлены военные пяти государств ОДКБ, в связи с массовыми протестами, переросшими в ряде городов в беспорядки. Вывод сил начнётся 13 января и займёт не более 10 дней, заявил Токаев, выступая во вторник в парламенте.

Россия направила в Казахстан подразделения и части Воздушно-десантных войск. Накануне командующий контингентом ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что войска останутся в Казахстане "до полной стабилизации обстановки в стране".

Вчера в ходе онлайн-саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал последние события в стране, когда на фоне массовых протестов в ряде городов начались беспорядки с применением оружия и человеческими жертвами, "попыткой государственного переворота" при участии "террористов, в том числе зарубежных". О каких конкретно зарубежных странах идёт речь, он не сказал.

В Казахстане, по данным МВД страны на утро 11 января, за все время протестов и беспорядков задержали почти 10 тысяч человек.

В Алматы, как отчитались в комендатуре города, за сутки задержали 1237 человек, которых обвиняют в участии в актах терроризма, мародерстве и других преступлениях. Власти сообщают об изъятии более 30 единиц огнестрельного оружия и полутора тысяч боеприпасов.

Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщили в пресс-службе президента.

Ранее сообщалось, что в ходе январских протестов и в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Власти назвали публикацию статистики "технической ошибкой".

Пресс-служба Алматинского городского суда сообщила, что в городе во время беспорядков погиб судья Мурат Абраев. Накануне сообщалось, что покончили с собой начальник полиции Жамбылской области , генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев .