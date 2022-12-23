Токаев открыл в Алматы мемориал памяти жертв январских событий

В крупнейшем городе Казахстана Алматы в пятницу был открыт мемориал памяти жертв событий января 2022 года, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 200 человек. Массовые протесты тогда переросли в вооружённые беспорядки, центром которых стал Алматы.
На открытие мемориала, о котором не сообщалось заранее, приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Площадь Республики была перекрыта, сообщается, что на открытие привезли людей на автобусах, в том числе сотрудников бюджетных организаций. На площадь пустили только журналистов государственных СМИ, корреспондентов Радио Азаттык (Казахской службы Радио Свобода) не пропустили к месту мероприятия.
Неизвестно, кто является автором мемориальной композиции, открытой Токаевым. На каменные плиты мемориала нанесены цитаты из трудов казахских писателей, поэтов, публицистов, просветителей."Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься", – приводит слова Токаева издание "Орда".
- В беспорядки в начале января переросли мирные антиправительственные протесты. В Алматы вооружёнными людьми были захвачены и подожжены здания акимата и резиденции главы государства. Токаев объявил в стране чрезвычайное положение, в Казахстан на краткое время были введены иностранные, в том числе российские, военные. По официальным данным, в январских событиях погибли 238 человек.
- Кто именно стоял за беспорядками - по-прежнему неясно. Токаев обвинил в их организации некие зарубежные силы. По обвинению в причастности к беспорядкам были арестованы несколько высокопоставленных деятелей, в том числе входивших в окружение бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Казахстанская оппозиция от насилия дистанцировалась. Итогом подавления протестов стало укрепление власти Токаева и ряд политических реформ.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch 20 декабря опубликовала заявление, в котором отметила, что власти Казахстана провели одностороннее расследование январских событий, а семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия. Власти Казахстана не согласились с такой оценкой.
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