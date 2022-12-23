Токаев открыл в Алматы мемориал памяти жертв январских событий

В крупнейшем городе Казахстана Алматы в пятницу был открыт мемориал памяти жертв событий января 2022 года, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 200 человек. Массовые протесты тогда переросли в вооружённые беспорядки, центром которых стал Алматы.

На открытие мемориала, о котором не сообщалось заранее, приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Площадь Республики была перекрыта, сообщается, что на открытие привезли людей на автобусах, в том числе сотрудников бюджетных организаций. На площадь пустили только журналистов государственных СМИ, корреспондентов Радио Азаттык (Казахской службы Радио Свобода) не пропустили к месту мероприятия.

Неизвестно, кто является автором мемориальной композиции, открытой Токаевым. На каменные плиты мемориала нанесены цитаты из трудов казахских писателей, поэтов, публицистов, просветителей."Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься", – приводит слова Токаева издание "Орда".