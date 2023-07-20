Токаря из Амурской области отправили в колонию за поджог военкомата

В Амурской области токаря из поселка Магдагачи Романа Попова приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения за попытку поджога районного военкомата. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества. Попытка поджога произошла в ночь на 11 января 2023 года.
По версии следствия, Попов поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил её в окно здания, однако возгорания не произошло. Тогда он якобы бросил ещё одну бутылку и пробил окно в здании военкомата. Пожар заметил сторож, который вызвал сотрудников МЧС.
Как отмечается в сообщении суда, в момент нападения Попов находился в состоянии опьянения. После задержания он признал свою вину, сообщал телеграм-канал SHOT
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и объявления президентом Владимиром Путиным мобилизации противники войны по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о почти сотне таких случаев.
- Сначала уголовные дела о поджогах расследовали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
- Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года Владиславу Борисенко за поджог военокмата в Нижневартовске.
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