Токаря из Амурской области отправили в колонию за поджог военкомата

В Амурской области токаря из поселка Магдагачи Романа Попова приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения за попытку поджога районного военкомата. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества. Попытка поджога произошла в ночь на 11 января 2023 года.

По версии следствия, Попов поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил её в окно здания, однако возгорания не произошло. Тогда он якобы бросил ещё одну бутылку и пробил окно в здании военкомата. Пожар заметил сторож, который вызвал сотрудников МЧС.

Как отмечается в сообщении суда, в момент нападения Попов находился в состоянии опьянения. После задержания он признал свою вину, сообщал телеграм-канал SHOT