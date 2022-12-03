Только 23% россиян назвали свое материальное положение хорошим

Только 23% россиян называют свое материальное положение хорошим. Об этом свидетельствуют опросы социологов из фонда "Общественное мнение".

По из данным, 56% россиян характеризуют свое материальное положение как среднее, 19% – как плохое. "С прошлого замера, проводившегося в августе этого года, показатели почти не изменились. Доля позитивных оценок повышена у молодых москвичей, негативных – у людей 46–60 лет", – отмечают в ФОМ.

7% респондентов считают, что их материальное положение улучшилось (это вдвое меньше, чем в августе), 25% сообщили, что оно стало хуже, а 66% – что не изменилось. При этом улучшение материального положения в ближайший год прогнозирует 21% россиян. 38% граждан не ждут никаких изменений, а 16% ожидают, что ситуация лишь ухудшится.

Эксперты считают, что эти показатели немного хуже, чем полученные в прошлом замере.