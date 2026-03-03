С 1 марта в России введены ограничения на использование иностранных слов на вывесках.

Теперь наименования организаций, информационные таблички и рекламные баннеры должны быть написаны только на русском языке. Это касается и обозначений жилых кварталов, а также зданий коммерческого назначения.

Название на иностранном языке можно оставить, но только если это официально зарегистрированный товарный знак. Также иностранные слова допускаются, если они уже есть в словаре.

Суть нового закона – сделать так, чтобы русский язык стал главным в публичном пространстве.

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного. Он также дал указание подготовить предложения по введению в вузах дисциплины "Русский язык как государственный" до 1 сентября.

Из-за другого нового закона в России страдают музыканты. Теперь за пропаганду наркотиков можно будет получить уголовное наказание. Со стриминговых сервисов уже начали удалять песни рэперов и рокеров.

Артистам, поющим про запрещённые вещества, грозит наказание вплоть до лишения свободы, а лейблам и стримингам – штрафы от 1,5 млн рублей и остановка работы.

О борьбе за чистоту русского языка говорим в программе "Лицом к событию" с филологом и историком культуры Гасаном Гусейновым.