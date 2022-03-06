В России закрываются магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's

Американская компания PVH Corp., владеющая брендами одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., с 7 марта временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в России и Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.

Ранее PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов. При этом в заявлении компании подчёркивается, что 550 её сотрудников в России продолжат получать зарплату.

Ранее о приостановке работы в России объявили фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.