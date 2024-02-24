Томский губернатор создаёт именной батальон "Васюган"

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о решении создать именной батальон "Васюган", который будет формироваться из местных добровольцев. Ранее в области был создан батальон "Тоян".

Батальон будет входить в состав Вооружённых сил России, это решение принято совместно с Минобороны. Об этом Мазур рассказал на встрече с участником войны в Украине Сергеем Рябовым.

"Обеспечим наших ребят самым современным снаряжением и обмундированием. Вместе с военными профессионалами проведем боевое слаживание и подготовим к службе в зоне специальной военной операции", – цитирует пресс-служба обладминистрации Мазура.

Летом 2022 года в Томской области уже был создан именной батальон "Тоян". Власти заявляли, что он занимается материально-техническим обеспечением российской армии в Донбассе. В него набирали водителей, поваров, электриков, кладовщиков и связистов. Через несколько месяцев родственники военных из "Тояна", жаловались, что им в одностороннем порядке продлевают контракты, пишет "ТВ2".