Томский кондитерский бренд убрал Z с логотипа своей продукции

Томский производитель кондитерских изделий KDV Group поменял логотип бренда шоколада O'Zera, заменив латинскую литеру Z на кириллическую "З". Ребрендинг коснулся только части продукции, следует из информации на сайте компании.

Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в конце августа в магазинах сети "Ярче" (также принадлежит KDV Group). На упаковках с измененным логотипом датой производства указаны 21–22 августа 2022, обратил внимание "НГС".

Однако в интернет-магазине KDV шоколад c новым логотипом все еще подписывают по-старому 'OZera'. В базе данных Роспатента упоминаний о новом торговом знаке KDV Group не содержится. Сибирь.Реалии обратились в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать причины ребрендинга.

Пользователи соцсетей предположили, что смена логотипа бренда может быть связана с нежеланием ассоциироваться с латинской литерой Z, которая стала негласным символом поддержки России в войне с Украиной. Ранее аналогичную замену буквы сделала администрация парка отдыха и пляжа "Звезда" в Советском районе Новосибирска.