Томский кондитерский бренд убрал Z с логотипа своей продукции

Томский производитель кондитерских изделий KDV Group поменял логотип бренда шоколада O'Zera, заменив латинскую литеру Z на кириллическую "З". Ребрендинг коснулся только части продукции, следует из информации на сайте компании.
Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в конце августа в магазинах сети "Ярче" (также принадлежит KDV Group). На упаковках с измененным логотипом датой производства указаны 21–22 августа 2022, обратил внимание "НГС".
Однако в интернет-магазине KDV шоколад c новым логотипом все еще подписывают по-старому 'OZera'. В базе данных Роспатента упоминаний о новом торговом знаке KDV Group не содержится. Сибирь.Реалии обратились в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать причины ребрендинга.
Пользователи соцсетей предположили, что смена логотипа бренда может быть связана с нежеланием ассоциироваться с латинской литерой Z, которая стала негласным символом поддержки России в войне с Украиной. Ранее аналогичную замену буквы сделала администрация парка отдыха и пляжа "Звезда" в Советском районе Новосибирска.
- Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине. Символы рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине.
- "КДВ Групп" принадлежит бизнесмену Денису Штенгелову, головной офис компании расположен в Томске. Фирме принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове.
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