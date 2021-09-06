Тони Блэр: "Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов"

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.



Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.



Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает чётко определить меры противодействия новому подъёму терроризма.



Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.