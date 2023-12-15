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Лучшие снимки: захватывающие фотографии из стран вещания RFE/RL

Некоторые из самых ярких фотографий конца 2023 года, сделанных в регионе вещания RFE/RL.

Члены Национальной скаутской организации Украины &laquo;Пласт&raquo; раздают Вифлеемский огонь во время церемонии &laquo;Вифлеемский свет мира&raquo; в Киеве.
1 Члены Национальной скаутской организации Украины «Пласт» раздают Вифлеемский огонь во время церемонии «Вифлеемский свет мира» в Киеве.
Киевлянка Надя Матвиенко моет разбитое окно своего дома, поврежденного российским ракетным ударом по Киеву.
2 Киевлянка Надя Матвиенко моет разбитое окно своего дома, поврежденного российским ракетным ударом по Киеву.
Световые скульптуры белых медведей установлены как часть сезонного украшения к новогодним и рождественским праздникам в Москве.
3 Световые скульптуры белых медведей установлены как часть сезонного украшения к новогодним и рождественским праздникам в Москве.
Работа украинских минометов под Бахмутом
4 Работа украинских минометов под Бахмутом
Протестующие размахивают палестинскими флагами во время митинга в поддержку палестинского народа в Сараево.
5 Протестующие размахивают палестинскими флагами во время митинга в поддержку палестинского народа в Сараево.
Продавец афганского чая ищет покупателей на берегу озера Карга на окраине Кабула.
6 Продавец афганского чая ищет покупателей на берегу озера Карга на окраине Кабула.
Мастер Захид Али вырезает декоративных деревянных животных в мастерской в Пешаваре, Пакистан.
7 Мастер Захид Али вырезает декоративных деревянных животных в мастерской в Пешаваре, Пакистан.
Активист венгерской общественной организации &laquo;Ujratervezes&raquo; (&laquo;Переработка&raquo;) держит руку рядом с российской униформой с надписью &laquo;Орбан&raquo; перед протокольным входом в зал ожидания венгерского правительства в аэропорту Будапешта.
8 Активист венгерской общественной организации «Ujratervezes» («Переработка») держит руку рядом с российской униформой с надписью «Орбан» перед протокольным входом в зал ожидания венгерского правительства в аэропорту Будапешта.
Мужчина держит плакат с надписью &laquo;Вон Россию из Болгарии&raquo;, в то время как рабочие готовят леса вокруг памятника Советской армии перед его демонтажем в Софии.
9 Мужчина держит плакат с надписью «Вон Россию из Болгарии», в то время как рабочие готовят леса вокруг памятника Советской армии перед его демонтажем в Софии.

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