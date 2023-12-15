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Лучшие снимки: захватывающие фотографии из стран вещания RFE/RL
27 минут(ы) назад
Некоторые из самых ярких фотографий конца 2023 года, сделанных в регионе вещания RFE/RL.
1
Члены Национальной скаутской организации Украины «Пласт» раздают Вифлеемский огонь во время церемонии «Вифлеемский свет мира» в Киеве.
2
Киевлянка Надя Матвиенко моет разбитое окно своего дома, поврежденного российским ракетным ударом по Киеву.
3
Световые скульптуры белых медведей установлены как часть сезонного украшения к новогодним и рождественским праздникам в Москве.
4
Работа украинских минометов под Бахмутом
5
Протестующие размахивают палестинскими флагами во время митинга в поддержку палестинского народа в Сараево.
6
Продавец афганского чая ищет покупателей на берегу озера Карга на окраине Кабула.
7
Мастер Захид Али вырезает декоративных деревянных животных в мастерской в Пешаваре, Пакистан.
8
Активист венгерской общественной организации «Ujratervezes» («Переработка») держит руку рядом с российской униформой с надписью «Орбан» перед протокольным входом в зал ожидания венгерского правительства в аэропорту Будапешта.
9
Мужчина держит плакат с надписью «Вон Россию из Болгарии», в то время как рабочие готовят леса вокруг памятника Советской армии перед его демонтажем в Софии.
Лучшие снимки: захватывающие фотографии из стран вещания RFE/RL
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