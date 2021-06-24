Торнадо в Чехии разрушило несколько населённых пунктов. Есть жертвы

Не менее семи населённых пунктов на юго-востоке Чехии понесли в четверг значительный ущерб из-за крайне редкого для этой страны стихийного бедствия - торнадо. Пострадали не менее 150 человек. Есть погибшие.

Вихрь, возникший во время грозы, разрушил десятки строений. По оценкам очевидцев, часть села Грушки торнадо "стёрло с лица земли" - от зданий остались одни стены. Серьёзно пострадали и соседние населённые пункты, ущерб нанесён известной достопримечательности - замку Валтице.

Точное число раненых и жертв пока не известно - не до всех пострадавших районов смогли добраться пожарные и спасатели, люди могут оставаться под завалами. В район бедствия направлены пожарные в том числе из соседних Австрии и Словакии, не исключено, что к ликвидации последствий стихии привлекут военных.