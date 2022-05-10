"Тотальная безнадёга". Рунет о речи Путина на 9 мая

9 мая Путин, как и полагается, выступил с речью (полный текст здесь).

Кому-то, конечно, она понравилась!

Сергей Колясников:

Разбор речи Путина на Параде Победы - в рекордсменах прочтений на китайской Global Times.

Опорные пункты:

- Речь была спокойной и твёрдой;

- Путин пожалел Запад, поэтому речь была сдержанной, и жёстко показал, что Россия не смирится с давлением и угрозами;

Китайские аналитики соглашаются и добавляют, что

- Несмотря на демонизацию Путина Западом, никакую войну и мобилизацию он не объявил, а Украину вообще не упоминал - потому что Украина ничего не решает, она лишь марионетка;

- Вместо сжатия стратегического пространства РФ Запад получил расширение и проиграл;

Чётко, что ещё добавить-то.

Сергей Марков:

Выступление Путина на Красной площади в День Победы. Смыслы.

1. Никакой всеобщей мобилизации.

2. Никакого объявления войны Украине.

3. Главная тема выступления Специальная военная операция.

4. В параде участвуют войска, которые прибыли прямо с Донбасса.

5. Военная операция была совершенно неизбежна. Лучше сейчас, чем потом. Потом было бы еще хуже.

6. Главная цель - защита России от неизбежной в будущем агрессии.

7. Главная цель сейчас - Донбасс.

8. Главные враги - неонацисты и бандеровцы. НАТО, США.

9. Очень презрительно о сателлитах США, которые вынуждены все время лгать.

10. Позиция стран Запада аморальна. А позиция России имеет твердую моральную правоту.

11. Об Украине ничего. Как о мертвой.

12. Украинская власть не упомянута никак. Даже как террористов их не упомянули.

13. Путин в прекрасной физической и интеллектуальной форме.

14. Чувствуется большая уверенность в правоте своих действий.

15. Подписан указ. Российское государство берет под свою особую задачу детей тех, кто погиб за нашу Родину, защищая Донбасс.

Егор Холмогоров:

Путин в сегодняшней речи прочертил великолепную историческую генеалогию СВО, чтобы каждый понимал, что мы на своей земле.

Святослав Храбрый - князь в Новгороде и Киеве, походы на Волгу, северный Кавказ, в Крым, в Болгарию, победитель Хазарии.

Владимир Мономах - князь в Ростове, Чернигове и Киеве, легендарные крестовые походы на половцев с победами над ними на территории современного Донбасса.

Петр Румянцев-Задунайский - военный отец Новороссии, генерал-губернатор Малороссии, бил врага и в Приднестровье и в Польше.

Григорий Потемкин, князь Таврический - политический отец Новороссии и русского Крыма.

Александр Суворов - величайший русский полководец, из завоевателей Новороссии и Крыма, отец Приднестровья, взявший Варшаву и Милан.

Алексей Брусилов, - завоеватель Галиции и Карпат разбивший врага в легендарном прорыве под Луцком и Ровно.

Между тем, от его речи действительно много ждали. Сначала, ближе к началу войны, предполагали, что именно 9 мая будет объявлено о какой-то победе, в последнее время наоборот, стали говорить, что может быть объявлена мобилизация или полноценная война Украине.

Но не случилось ни того, ни другого.

Алексей Венедиктов:

Итак, речь Путина

- ни объявления войны

- ни объявления мобилизации

- ни ядерной угрозы

- ни объявления победы

И - ни начальника Генштаба Герасимова на параде

«Только «не», только «ни» у меня…» (Высоцкий)

Михаил Касьянов:

Хотя большая часть речи Путина 9 мая была посвящена не ВОВ, а «спецоперации», её цели подтверждены не были. Упорствуя в своих заблуждениях, он назвал решение о начале войны с Украиной "единственно правильным", но цели сильно сократил – «безопасность людей на Донбассе». Следующее сокращение целей и задач уже скоро.

Лиза Богуцкая:

Все, кто смотрел, обратили внимание на заминку путина, когда он потерялся в тексте, замолчал и стал листать тетрадку. Думаю, что тут-то и пошло не по плану. Думаю, из первоначального текста вдруг исчезли важные слова и посылы про ядерную ракету, единственную в мире, про войну со всем НАТО, а не с Украиной и т.д. Наверное, кто-то текст отредактировал. Листик вырвал. И путин запнулся.

Вообще-то, сам парад начался со "Вставай, страна огромная". И честно говоря, было ощущение, что вот именно сейчас Путин объявит о мобилизации. Но нет. До разврата дело не дошло.

Сергей Смирнов:

Итак: никакой мобилизации и прочих страшилок. Абсолютно невзрачный Путин, какие-то совсем пустые слова. Его участие в шествии украденного "Бессмертного полка" такое же невзрачное.

Отмененная авиационная часть с немыслимым объяснением про плохую погоду уже вообще в сторону паранойи. Как бы чего не вышло, мало ли что. То есть даже разумных объяснений нет. Реально кажется паранойя самое логичное.

Что касается успехов на фронте, то их просто нет. Мариуполь до сих пор не взят. Самое крупное достижение Путина это Херсон. Реально 2,5 месяца войны и непобедимая армия с самым лучшим оружием берет Херсон.

Майкл Наки:

Недовольное лицо Шойгу и отсутствующий на параде Герасимов – вряд ли являются признаками триумфа.

Аббас Галлямов:

В политической речи кроме пафоса должно быть ещё и содержание. Это когда слушателя спрашивают: «Ну, что он сказал?» - и тот может внятно что-то пересказать. Из сегодняшнего выступления извлечь нечего. Путину попросту нечего сказать стране.

Это не политическое выступление, а апофеоз беспомощности.

Екатерина Шульман:

Ладно, пока вроде обошлось без смертоубийства, мобилизации и атомной войны (а также без воздушного парада из-за погоды - что там за погода такая? То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя?). В общем, риторический стиль, в котором, как в китайской живописи, изобразительным средством является не столько само нарисованное, сколько пустоты между ним: conspicuous by one's absence.

"— Да, ибо каждый раз, увидев короля, я думаю: вот человек, кто, если ему придет каприз, может приказать отрубить мне голову и никто не вправе будет помешать этому, ни у кого даже подобная мысль не возникнет.

— Помилуйте! Король так добр! — возразила г-жа дю Оссе.

Но читатели согласятся, что для гражданина очень ненадежная гарантия, если каприз отрубить ему голову придет такому доброму королю".

Сергей Шелин:

Объявления Путиным мобилизации сегодня и не могло быть. Странно, что ждали. Путинские ритуалы 9 мая все про триумфы, а не про поражения. А наем и призыв на войну против Украины, конечно, будут идти по нарастающей. С объявлениями или без. Вопрос только в масштабах.

Михаил Бабич:

Интересные выводы можно сделать по речи путина на карнавале победобесия, в которой он, по сути, ничего толком не сказал, кроме очевидных слов зависти в сторону США и вялой теории заговора в качестве оправдания нападения на Украину о том, что альянс НАТО готовил карательную операцию на Донбассе.

Важно то, чего в этой речи не было. А не было в ней ядерных угроз и подготовки населения для эскалации, чтобы московиты готовились и шли на какие-то жертвы ради высшей цели. В ней не было официального объявления войны и не было ни слова про мобилизацию.

По сути, объявление мобилизации было бы равносильно признаю поражения в "спец-операции".

Мобилизировать население массово Московия не может себе позволить ни экономически, ни с точки зрения инфраструктуры и логистики, ни с организационной точки зрения, ни с социальной, ни, в конце концов, военной — просто нет современного оружия для армии.

В то же время, у Московии катастрофически заканчиваются войска для войны в Украине. Очень скоро будет просто некем и нечем воевать. Так что вопрос мобилизации сейчас стоит очень остро.

Мобилизировать население секретно без объявления военного положения и массовой мобилизации — это может быть еще тот цирк со всеми теми же проблемами и еще большим количеством сгоревших военкоматов, которые и так, как свечки на торту, уже горят по всей стране.

Сама речь очень невнятная и оправдывающаяся. Скорее говорит о том, что у путина закончились идеи и понимание, что делать дальше и как выходить из положения. Он в тупике.

Игорь Рейтерович:

Речь путина напомнила поздние речи Брежнева. Не в плане произношения, а в плане общего маразма происходящего, тотальной безнадеги в каждом, буквально каждом предложении и неотвратимом ощущении конца. Кстати, все присутствующие на трибуне и около, судя по реакции, это также прекрасно поняли. И выбрали самую простую, чисто "русскую" позицию - ждать. Авось как-то оно все решится...

Дмитрий Чернышев:

Читаю комментарии людей, которые радуются тому, что не произошло сегодня — не объявлена мобилизация в России, не объявлена война Западу, не показан самолет «Судного дня» и пр. и мне кажется, что люди вообще не понимают, что происходит.

Путин никогда не объявляет ничего «опасного». Он слишком труслив для этого. Он не объявлял об аннексии Крыма. Он затаился и ждал, что ему за это будет. Ему почти ничего за это не было и через год он вылез из-под стола и сказал, что лично героически руководил операцией.

Он не объявлял войну Украине. Какая война? Да это же просто спецоперация. Не объявлял войну Западу. Страшно ему там — под столом.

Путин не объявил о мобилизации потому, что она уже идет полным ходом. Как всегда — втихую. По деревням и селам. Ему совершенно наплевать, сколько людей погибнет в России — только что от ковида погиб миллион. Только что несколько миллионов уехало. Ну и что? Он бросит на фронт хоть сто тысяч, хоть миллион — лишь бы еще ненадолго оттянуть собственную кончину. Еще бы на месяц, ну хоть на недельку, да даже на один день.

И что будет с мобилизованными — тоже понятно. Их сделают «чернопиджачниками». Никакого серьезного оружия им не дадут — и почти нет его уже и слишком долго ему учиться. Расконсервируют какую-нибудь рухлядь со складов. Окропят святой водой БМП-1 образца 1965 года, 152-мм гаубицу образца 1909/30 годов и РПГ-7 образца 1961 года. И вперед — на «Джавелины» и «Байрактары». Соотношение потерь при этом будет как бою под Хашамом. Ну и что? Пуля дура, штык — молодец! За Родину, за Кабаева!

Авраам Шмулевич:

Люди вообще какие-то странные. Особенно потребители новостей. С логикой у них плохо.

Вот, например. Путин, выступая на параде 9 мая заявляет - "нужно избежать глобального конфликта"; ни о каком крупномасштабном конфликте на сегодняшний день речи не было, об объявлении войны Украине тоже, даже формулировка "специальная военная операция на Украине" не прозвучала. На технике не было Знака Зю.

Все или радуются, или радостно недоумевают, мол, что это может значить, неужели?!

Но ведь есть чёткое правило, которое все эти люди знают, которое проверено 70 годами советской власти и 30 годами новой российской власти:

Если российская власть говорит о чём-то, что она не будет этого делать - значит, она это сделает.

Если российская власть говорит о чём-то скрытом, что это Белое, то на самом деле оно Чёрное.

Если российская власть делает вид что у неё нет каких-то планов, значит у неё эти планы есть.

Леонид Невзлин:

В последние дни все гадали: назовет ли Путин 9 мая войну войной (а она идет, напомню, уже 75-ый день), объявит ли мобилизацию – всеобщую или частичную – или не объявит? Сегодня не объявил.

Но мобилизация по сути уже идет - тихой сапой. Как российские войска вторглись в Украину без объявления войны, так и солдат уже давно отправляют на убой. Уговорами, посулами и запугиваниями власти принуждают глупых и бедных становиться контрактниками.

Это значит, что больше и больше людей вырывают из их привычной жизни и отправляют воевать на неоправданной братоубийственной войне. Делают из них убийц и насильников - или возвращают домой «грузом 200».

Но вместе с ростом скрытой мобилизации растет и число отказников. Их унижают, запугивают уголовными делами, ставят в военные билеты печати «Склонен к предательству, лжи и обману». Но все больше людей, кажется, понимают, что в путинской России черное – это белое. А оказаться предателем – самый моральный выбор. Даже если делают его из страха за свою жизнь.

Путин проводит скрытую мобилизацию, а открытую объявить боится. Потому что он прекрасно знает, что это может стать последней каплей терпения народа, и его проржавевший, как крейсер «Москва», режим может пойти ко дну. Готовность махать георгиевскими ленточками на сгоне бюджетников - это одно. Получать похоронки совсем другое. Тут и знаменитый своим терпением русский народ может не стерпеть.

Альфред Кох:

Семьдесят пятый день войны выпал на 9 мая. Обе стороны отметили его по-разному: Путин произнес речь и провел военный парад, а Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Смысл этого американского жеста мне кажется такой: ты хотел войны с НАТО - получи ее. На День Победы.

Да, да, Володечка. Ты абсолютно прав. Ты теперь воюешь с НАТО. Я знаю, знаю. Это не входило в твои планы. Ты хотел быстренько расправится с беззащитной Украиной. Это в твоем стиле. Но все пошло совсем не так...

Теперь ты мечешься. Ты уже забрал назад свои слова о том, что если какие-то страны будут помогать Украине, то ты нанесешь удар и по ним. Теперь ты старательно делаешь вид, что не говорил этого. И мы тебе немножко подыграем, и не будем напоминать об этих твоих неосторожных словах.

Ты, Володечка уже, похоже, дошел до края своего радикализма и уже понял, что твои пугалки больше ни на кого не действуют. И вся твоя речь на сегодняшнем параде уже не была столь самонадеянной, как раньше. Ты уже никому не грозил, не обещал как раньше "молниеносного" и сокрушительного ответа, и это значит, что тебе все-таки потихоньку начали рассказывать правду о реальном положении на фронте.