Товарные вагоны между Калмыкией и Дагестаном могли сойти из-за диверсии

Главной причиной схода с рельс 12 товарных вагонов между Калмыкией и Дагестаном следователями рассматривается диверсионная атака. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По его словам, решается вопрос о признании случившегося террористическим актом, однако это маловероятно.

"Предварительные данные говорят о том, что на этом отрезке участка частично было ослаблено железнодорожное полотно. В нескольких местах рельсы отсутствовали вовсе, в других местах они были расшатаны", - рассказал собеседник Кавказ.Реалии. Источник редакции в правительстве Дагестана заявил, что пока не принято решение о том, какой версии придерживаться. По его словам, пока "крайне маловероятно", что сход вагонов будет назван терактом. Также не решено, называть произошедшее диверсией или нет. "Есть опасения о панике среди населения" - заявил источник.

12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ночь с 23-го на 24-е июля на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших не было, что именно перевозили в вагонах – неизвестно.

Из-за ЧП повреждено 200 метров пути, на 14 и 12 часов были задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала, уточняет РИА Новости.