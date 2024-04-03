Тракториста осудили на 9 лет за анкету о вступлении в украинский "легион"

Второй Западный окружной военный суд назначил девять лет лишения свободы и штраф в 50 тысяч рублей 28-летнему трактористу из Белгородской области Ивану Фокину по обвинениям в покушении на госизмену, участии в деятельности террористической организации, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в изготовлении и хранении наркотиков.

Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок − в колонии строгого режима, отмечает "Настоящее Время".

Как сообщает "Коммерсантъ", в основе дела - обвинение в попытке Фокина вступить в воюющее на стороне Украины вооружённое формирование. В публикации оно названо "Русским легионом" (вероятно, имеется в виду легион "Свобода России", признанный в России террористической организацией - отсюда ещё один пункт обвинения).

По версии следствия, Иван Фокин после начала полномасштабного вторжения в Украину заполнил анкету на вступление в легион и начал готовиться к переходу границы, но в июне прошлого года был задержан сотрудниками ФСБ. Утверждается, что у него обнаружили гранату Ф-1 без взрывателя и пять автоматных патронов, а также 38,5 граммов марихуаны.

Фокин заявил, что анкету отправил "по глупости" и позже решил отказаться от вступления в легион, а также что в любом случае не собирался участвовать в боевых действиях, отправив анкету на должность водителя санитарного автомобиля. Фокин не отрицал хранение наркотиков для личных нужд, а также одного патрона, но утверждал, что гранату и четыре патрона ему подбросили. По словам его адвоката, на четырёх патронах и гранате не было генетических следов подсудимого.

ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях лиц, которые, по версии следствия, хотят участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Как правило их обвиняют в покушении на госизмену.