Трамп: американский военный вертолет был сбит Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил вертолет Apache армии США во время патрулирования над Ормузским проливом, добавив, что Вашингтон будет вынужден ответить.

В сообщении на сайте Truth Social от 9 июня Трамп заявил, что получил от американских военных информацию о том, что "иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache". Он добавил, что два пилота на борту вертолета не пострадали. О том, что пилоты "в порядке" Трамп заявлял утром 9 июня, однако он не комментировал причины крушения вертолета.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило , что два члена экипажа были спасены после крушения вертолета AH-64 Apache у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Американские военные заявили, что солдаты были эвакуированы примерно через два часа и находятся в стабильном состоянии, но отметили, что причина инцидента остается предметом расследования.