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Трамп: американский военный вертолет был сбит Ираном

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Вертолёты AH64 Apache армии США (архивное фото)
Вертолёты AH64 Apache армии США (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил вертолет Apache армии США во время патрулирования над Ормузским проливом, добавив, что Вашингтон будет вынужден ответить.

В сообщении на сайте Truth Social от 9 июня Трамп заявил, что получил от американских военных информацию о том, что "иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache". Он добавил, что два пилота на борту вертолета не пострадали. О том, что пилоты "в порядке" Трамп заявлял утром 9 июня, однако он не комментировал причины крушения вертолета.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило , что два члена экипажа были спасены после крушения вертолета AH-64 Apache у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Американские военные заявили, что солдаты были эвакуированы примерно через два часа и находятся в стабильном состоянии, но отметили, что причина инцидента остается предметом расследования.

  • 9 июня Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном находится на "завершающей стадии". По его словам, он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. В понедельник Израиль и Иран объявили о приостановке взаимных ударов. При этом Израиль продолжил операцию против "Хезболлы" в Ливане несмотря на предупреждения Ирана.
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