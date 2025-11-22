Трамп дал Зеленскому неделю, Путин выбирает войну, санкции бьют по российской нефтянке

Показать больше Свернуть

• Новый мирный план Трампа. Черновик уже опубликован в СМИ, дедлайн для Владимира Зеленского - 27 ноября, в день Благодарения

• Коррупционный скандал в Украине. Ряд чиновников покинули свои посты, а соратник Владимира Зеленского уехал из страны

• ВСУ ударила дальнобойными ракетами Атакамс по Воронежу. Россия ответила, в Тернополе более 30 погибших

Грани времени. Итоги 47-недели Мумин Шакиров подводит с политологом Василием Жарковым, аналитиком Carnegie Politika Константином Скоркиным, экономистом Дмитрием Некрасовым и нефте-газовым экспертом Борисом Аронштейном.