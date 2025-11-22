Ссылки для упрощенного доступа

Трамп дал Зеленскому неделю, Путин выбирает войну, санкции бьют по российской нефтянке

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Новый мирный план Трампа. Черновик уже опубликован в СМИ, дедлайн для Владимира Зеленского - 27 ноября, в день Благодарения

• Коррупционный скандал в Украине. Ряд чиновников покинули свои посты, а соратник Владимира Зеленского уехал из страны

• ВСУ ударила дальнобойными ракетами Атакамс по Воронежу. Россия ответила, в Тернополе более 30 погибших

Грани времени. Итоги 47-недели Мумин Шакиров подводит с политологом Василием Жарковым, аналитиком Carnegie Politika Константином Скоркиным, экономистом Дмитрием Некрасовым и нефте-газовым экспертом Борисом Аронштейном.

