Трамп: делегация США летит в Исламабад на переговоры с Ираном

Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан на мирные переговоры с Ираном и приземлится в Исламабаде "в ближайшие часы". Об этом в интервью The New York Post сказал президент США Дональд Трамп.

В интервью Fox News президент предположил, что уже сегодня может быть достигнуто мирное соглашение.

Агентство Reuters в свою очередь сообщает со ссылкой на источник, что Вэнс все еще находится в США, так как перспективы второго раунда переговоров с Ираном остаются неясными.

В Иране при этом по-прежнему не подтверждают, что второй раунд переговоров в Исламабаде состоится. Представитель МИД Ирана утром 20 апреля заявил, что сейчас подготовка к такой встрече не ведётся. При этом источники New York Post утверждают, что представители Ирана лукавят и на самом деле готовятся к встрече. Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что Тегеран "позитивно рассматривает" возможность своего участия в переговорах в Исламабаде, но окончательное решение еще не принято.

22 апреля истекает срок двухнедельного перемирия, достигнутого ранее при посредничестве Пакистана.

19 апреля американские военные впервые с начала блокады Ормузского пролива взяли под контроль иранское грузовое судно. Иранские власти назвали захват судна "актом пиратства" и "нарушением перемирия". 20 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для судоходства. В телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом лидер Китая заявил, что это "будет отвечать общим интересам стран региона и международного сообщества".